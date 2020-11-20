2020/11/20 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تلقى نحو مليون شخص في الصين لقاحا “عاجلا” لاثنين من اللقاحات التجريبية المضادة لفيروس كورونا من مجموعة الأدوية الصينية، حسبما أعلنت شركة “سينوفارم” الصينية، التي لم تذكر أي بيانات سريرية عن جدواهما.

وتسمح الصين منذ الصيف بإعطاء لقاحات، لم يتم ترخيصها بعد، لأشخاص في أوضاع تعتبر ملحة مثل الموظفين والطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، أو حتى العمال المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل المعالجين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس سينوفارم ليو جينغ تشن، على الموقع الإلكتروني للمجموعة، إن “لقاحاتنا أعطيت لنحو مليون شخص، ولم نتلق أي معلومات عن ردود فعل سلبية خطيرة”.

وأوضحت الشركة أنه لم يصب أي من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحين بكوفيد-19 على الرغم من سفرهم “إلى أكثر من 150 دولة”.

وكان الفيروس اكتشف للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.



ولدى الصين حاليا أربعة لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب على البشر، وهي الأخيرة قبل حصول اللقاح على الموافقة.

ونظرا لوجود عدد قليل جدا من المرضى في هذه الدولة الآسيوية التي تم احتواء الوباء فيها إلى حد كبير منذ الربيع، يتم إجراء هذه الاختبارات في الخارج.

وتجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لمجموعة سينوفارم في حوالي عشر دول بينها الإمارات والأرجنتين وبيرو ومصر والأردن.

وأكد رئيس المجموعة المملوكة للدولة ليو جينغ تشن ، أن “سينوفارم” تأتي “في طليعة العالم” في تطوير لقاحات ضد كوفيد.



لكنه لم يقدم معطيات علمية.

ووعد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن يصبح أي لقاح تنتجه شركة في بلاده “لمنفعة عامة عالمية”، مما يجعله متوفرا للدول النامية.

واشتدت المنافسة في الأسابيع الأخيرة بين شركات الأدوية العالمية.

ونشر الثنائي الأميركي الألماني “فايزر/بايونتيك” وشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “موديرنا” بيانات في الأيام الأخيرة تُظهر أن لقاحيهما فعالان بنسبة 95 في المئة و94,5 في المئة على التوالي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا تراخيص: نحو مليون شخص حصلوا على جرعات للقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلا تراخيص: نحو مليون شخص حصلوا على جرعات للقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).