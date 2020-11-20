مناطق شرق العراق تعلن

2020/11/20 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن اعلان استنفار مبكر تحسبا لتدفق سيول من الحدود العراقية - الايرانية.وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المدن الحدودية شرق العراق ضمن محافظة ديالى وهي مندلي وقزانية والعشرات من القرى دخلت مرحلة الاستنفار المبكر مع تقارير الانواء الجوية عن احتمالية عالية لهطول امطار غزيرة على الشريط الحدودي بين العراق وايران ما يعني تدفق سيول جارفة صوب الوديان والاراضي الزراعية القريبة من المدن والقرى".واضاف الخزاعي، ان "الجهد الهندسي الحكومي تهيئة مبكرا في فتح الجداول في بعض المناطق وسيكون له نشاط اخر يوم غدا قبل وصول موجة الامطار"، لافتا الى ان "مناطق شرق ديالى الحدودية تتعرض سنويا الى موجات سيول جارفة بدرجات قوة متفاوتة بعضها عنيف جدا تؤدي الى اضرار خاصة في الاراضي الزراعية والطرق الرئيسية".

وأكد ان "اعلان حالة الاستنفار المبكر هو اجراء طبيعي من اجل الاستعداد لاي طارىء".وتتعرض مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية – الايرانية الى تدفق سيول جارفة من ايران كون الاراضي فيها مرتفعة قياسا بالاراضي العراقية ما يؤدي الى تدفق كميات كبيرة على مدار ايام.

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