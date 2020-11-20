محافظة تنفرد بصدارة إنتاج العسل العراقي: تجاوزت 150 طناً

2020/11/20 | 20:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تصدرت محافظة ديالى المرتبة الاولى في انتاج العسل على مستوى البلاد رغم ظروف النزوح القسري والتوترات الامنية في المحافظة .

وقال علوان المياحي رئيس جمعية النحاليين العراقيين في ديالى إن “انتاجية ديالى للموسم الحالي من عسل النحل تجاوزت الــ 150 طناً قياسا بالاعوام السابقة التي شهدت توترات امنية في بعض مناطق ديالى .

وأضاف إن عودة تربية النحل في المناطق المحررة شهد انتعاشا ملحوظا بنسبة تتراوح من 20 الى 25 بالمائه الى جانب خطط لاحياء تربية النحل في المناطق العائدة من النزوح”القسري .



لافتا الى ان وجود نسبة عالية من النحالين يرتحلون الى المناطق الشمالية بصورة وقتية بحثا عن الساحات الخضراء والمناخ المعتدل والملائم لتربية النحل .

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