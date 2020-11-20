الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2020/11/20 | 20:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن برامج التحفيز، لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

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