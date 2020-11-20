"المالية" النيابية في العراق تحدّد الفترة المطلوبة لتدقيق موازنة 2021

2020/11/20 | 20:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، الفترة المطلوبة لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.وأوضح النائب أحمد الصفار، مقرر اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إنه في حال أرسلت الحكومة …

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