2020/11/20 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

حسم مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، المحامي جو بوير، الجدل الذي كان قائما في الساعات الماضية حيال حظوظ الرئيس دونالد ترامب بقلب نتائج الانتخابات وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن بنتائج الانتخابات في أكثر من ولاية أميركية.

وقال المحامي بوب بوير إن فريق ترامب القانوني خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يوما، وأضاف: “إنهم لا يخسرون فقط دعاوى قضائية، إنهم يخسرون أيضا محاميهم”.

وأكد المحامي بوير أن الرئيس ترامب “يحاول تمزيق الأصول التي ترعى الديمقراطية، لكنه فشل في ذلك، حيث بدت القوانين راسخة وقوية”، حسب ما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في اعلاصمة واشنطن.

وذكّر بوير أن وزارة الأمن الوطني التي سعى ترامب إلى التأثير عليها حسمت الجدل، وقالت إن “ادعاءاته بحصول تزوير غير صحيحة، وإن الانتخابات كانت الأكثر أمنا ونزاهة في تاريخ أميركا”. وختم أن “مزاعم ترامب وإجراءاته القانونية مكتوب لها الفشل”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار بايدن: ترامب خسر حتى الآن 28 دعوى قضائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار بايدن: ترامب خسر حتى الآن 28 دعوى قضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).