المالية النيابية: نحتاج 45 يوماً لتدقيق موازنة 2021

2020/11/20 | 21:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن حاجتها لـ 45 يوما لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

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