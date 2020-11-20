ملعب البرج جاهز لاحتضان مباريات فريق الجامعة

2020/11/20 | 21:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت ادارة نادي الجامعة جاهزية ملعب البرج في جامعة بغداد لأستضافة مباريات الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الاولى .

وقال المدير الأداري للنادي صباح جعير في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “كوادر العمل تواصل الليل بالنهار في تأهيل الملعب، الذي بات جاهزاً لأستقبال المباريات”.

واضاف “أنهينا كافة الإجراءات الأدارية لتجهيز الملعب لأحتضان أولى مباريات الفريق والتي ستكون امام نادي الوديع يوم غد السبت”.



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