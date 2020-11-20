تصريح من البيت الأبيض بشأن نقل السلطة.. وتوزيع لقاح كورونا

2020/11/20 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بقانون نقل السلطة، بعد إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأميركية.

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