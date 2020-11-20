ترامب يخسر الرهان في جورجيا بعد المصادقة على فوز بايدن

2020/11/20 | 21:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية اليوم الجمعة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

ويحصل بايدن بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي.

وكان سكرتير الولاية براد رافنسبرغر قال أمس الخميس إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا أكدت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية.

وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت.

وبعدما أخفقت محاولاته في جورجيا ومني بسلسلة من الهزائم في ساحات المحاكم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن فريق ترامب يعلق آماله على محاولة لدفع المجالس التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين في ولايات حاسمة أخرى فاز بها بايدن لتعليق النتائج وإعلان ترامب فائزا بالتصويت.

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