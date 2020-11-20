صالح العراقي: هجمة ضد التيار بسبب ’التخطيط’ لرئاسة الحكومة.. إليكم هذه المعايير!

2020/11/20 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث "وزير الصدر"، الجمعة، عن "هجمة" ضد التيار الصدري، جراء "التخطيط" لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، فيما قدّم عدة "معايير" للاستحقاق السياسي في المنصب.



وكتبت صفحة "صالح محمد العراقي"، تدوينة تابعها "ناس"، (20 تشرين الثاني 2020)، جاء فيها:

"بسمه تعالى

في خضم الهجمة ضد (التيار) بعد أن علموا بأنه يخطط لاستحقاقه برئاسة الوزراء

لابدّ علينا من معرفة بعض الامور، منها:

يا ترى ما هو المعيار في ذلك الاستحقاق السياسي إن جاز التعبير ؟

إن كان هو الكتلة الفائزة، فنحن الآن وفي المستقبل إن شاء الله (الكتلة الفائزة).

إن كان المعيار هو (الوطنية) فالكل يشهد للتيار إنه تيار وطني ولا أقل من إنه (الاقل سوءاً من غيره) على بعض المتبنيات.

إن كان المعيار هو الاصلاح، فقد دأب قائده على الإصلاح الخاص بالتيار والإصلاح العام للحكومة والبرلمان..



والشواهد كثيرة: المظاهرات،الاعتصامات، الخيمة الخضراء، خيم الاعتصام، دخول الخضراء، دعم ما يسمى بثورة تشرين قبل انحـ..رافها وغيرها من الشواهد.

إن كان المعيار، هو الاغلبية الشعبية بغض النظر عن نتائج الانتخابات ، وخصوصاً ان بعض من في التيار يعصي أوامر الانتخاب إما جهلاً أو عاطفة مع شديد الاسف فيضيع حقهم واستحقاقهم الانتخابي.

وعموماً فالعالم كله يشهد بأغلبية التيار وشعبيته في العراق بل وخارجه.

إن كان المعيار هو تقديم الخدمة للشعب، فالكثير من يشهد للتنفيذيين التابعين للتيار كالوزراء والمحافظين وما هو فوق ذلك أو دونه..



يشهدون بأنهم الأفضل أو قد يقال بأنهم أقل سوءاً.

إن كان المعيار، هو العلاقات الداخلية والخارجية، فالتيار يحظى بالكثير من المقبولية الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها في الداخل والخارج مع قطع علاقاته بالسـيئـين والفاسـدين والقوات الغـازية

ولا أقل من أنه احتفظ بعلاقات متساوية مع دول الجوار وهذا لا يخفى.

إن كان المعيار هو المـقاومة، فقائده وجنده هم الاول والأفضل لا محالة.

إن كان المعيار هو محاربة الارهاب فهو الاول في ذلك أيضاً ، ولا أقصد ما حصل في الموصل والانبار وجرف الصخر وآمرلي وديالى فقط بل ما قبل ذلك حينما حارب القـاعـدة والزرقـاوي وغيرهم.

إن كان المعيار هو طرد المسـيئـين كالفاسدين والمليشـياوين لقـتلهم المدنيين وفق الطـائفية وما الى غير ذلك فهو الأشهر.

إن كان المعيار هو المحافظة على وحدة العراق فهو أول من رفض الفـ..درالية.

وإن كان المعيار هو عدم التبعية، فهو الأوضح في عدم تبعيته لا للشرق ولا للغرب ولا لأي جهة كانت بل كان ولازال عصياً.

إن كان المعيار هو الاعمال الانسانية كالمشاريع الخدمية ومساعدة المهجرين والحملات الصحية ضد الوباء أو العمل على ترميم المدارس والمستشفيات وغيرها فهو الأوحد.

إن كان هو الأفضل سمعة من بين فصـائل الحـشد، فما السـرايا عن ذلك ببعيد إلا من بعض الخروقات المصطنعة من المبغضين.

إن كان المعيار هو وقفة كتلته البرلمانية، فوقفات الكتلة الصدرية والاحرار وسائرون ليس ببعيد وان كان هناك قصور أو تقصير فهو بسبب ظروف معروفة، وان كان لأسباب أخرى فكانت (الكصكوصة) والتجميد حلاًّ ناجعاً.

إن كان الزهد بالمناصب الحكومية فالقائد وتياره هم الاشهر في التجميد والانسحاب وفقا للمصالح العامة لا الخاصة

إن كانت المواقف وفق طاعته للمرجعيات فهذا لا يحتاج الى دليل اطلاقاً.

وإن كان المعيار هو المعارضة للحكومات الفاسـ؛؛دة، فهو أسقط الولاية الثالثة وما تلاها من حكومات والكل يعلم.

إن كان المعيار هو الشهداء والجرحى والمهجرين والمعتقلين فقائد التيار هو السائر نحو الشهادة كآبائه وأجداده..



وأتباعه لم يقصروا في التضحية والشهادة وكذلك سجون الغـزاة تشهد لهم.

ولنا بعد ذلك وقفات أخرى اذا شاء الله".

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