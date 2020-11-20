فيديو جديد يكشف انفجار الصاروخ الأخير بالمنصة أثناء قصف الخضراء

2020/11/20 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهر مقطع فيديو جديد، لحظة إنطلاق الصواريخ في قصف المنطقة الخضراء ومناطق في بغداد الثلاثاء الماضي.

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