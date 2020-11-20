صالح العراقي يعلق مجدداً بشأن استحقاق التيار الصدري لرئاسة الوزراء

2020/11/20 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دافع المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، عن التيار وقائده مقتدى الصدر والامكانية المتاحة لهذا التيار في الاستحقاق السياسي في الانتخابات المقبلة.واشار العراقي في تغريدة تابعها “النور نيوز” إلى التيار الصدري و استحقاقاته السياسية ، مؤكدا وجود “ هجمة ضد (التيار) بعد أن علموا بأنه يخطط لاستحقاقه برئاسة الوزراء.

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