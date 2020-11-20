خطيب جامع ابو حنيفة: تقاسم الوقف على أساس الاغلبية السكانية “مخالف لتعاليم الشريعة”

2020/11/20 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكر خطيب جامع ابو حنيفة، الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار، اتفاقية تقاسم أملاك الوقف السني، فيما اعتبرها مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية”.وقال الشيخ عبد الستار في خطبة اليوم الجمعة، إن” دائرة الوقف السني قالت في تصريح أنهم يتبعون في التصرف بالاموال الموقوفة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي فحسب، ولا يطبيقون عليه القوانين …

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