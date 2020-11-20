دفاع مدني واسط تحذر القاطنين على ضفاف دجلة من ارتفاع مناسيب المياه

2020/11/20 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ وجهت مديرية الدفاع المدني في واسط تحذيرا عاجلا للمواطنين القاطنين على ضفاف نهر دجلة بتوخي الحذر من موجة امطار وسيول مرتقبه من دول الجوار.وقال مدير الدفاع المدني العميد سمير الموسوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" مفارز الدفاع المدني وعلى ضوء تقارير الانواء الجوية والموارد المائية ، وجهت تحذيرا للمواطنين القاطنين على ضفاف نهر دجلة وكذلك المزارعين ومربي المواشي الذين يتخذون من مقتربات النهر والمنخفضات المائية مكانا لعملهم، بتوخي الحذر من زيادة في مناسيب المياه نتيجة الأمطار وكذلك كميات مياه السيول خاصة في مناطق الشريط الحدودي المحاذي لإيران ".وأضاف:" تم اخذ تعهدات خطية من المواطنين بضرورة مغادرة منازلهم لمناطق اكثر امناً ، مبينا ان مفارز الزوارق النهرية اجرت ممارسات تتعلق بالانقاذ والإسعاف بمشاركة الضباط والمنتسبين تحسباً للظروف المناخية المتوقعه"./انتهى

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