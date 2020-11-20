كربلاء.. ولادة 75 طفل وطفلة من أُمهات مُصابات بـكُورونا

2020/11/20 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مستشفى النسائية والتوليد في كربلاء الدكتور ابراهيم الركابي اليوم الجمعة , عن ولادة ( 75 ) طفلة وطفلة من أُمهات مُصابات بفيروس كُورونا ، مُنذ تسجيل أول إصابة بالجائحة في المُحافظة في آذار من العام الجاري .

وأوضح الركابي لـــPUKmedia " إن ردهة الشفاء التي تم تهيئتها لاستقبال النساء الحوامل والمُشخص إصابتهُنَ بفيروس كُورونا ، قد شهدت ومُنذ تسجيل أول إصابة بـ الجائحة في المُحافظة في آذار من العام الجاري ، ولادة ( 75 ) طفلة وطفلة , وإن الولادات توَزعت بواقع ( 43 ) ولادة عن طريق العمليات القيصرية ، ( 24 ) ذكر و( 19 ) أنثى ، والولادات الطبيعية ( 32 ) ولادة ، ( 19 ) ذكر و ( 13 ) أُنثى .

واضاف الركابي , إن الردهة ذاتها شهدت خلال الفترة ذاتها ، استقبال أكثر من ( 125 ) مريضة مُصابة بالفيروس الوبائي , وإجراء اللازم لهُنَ ، مُبيناَ إن الملاكات الطبية والصحية في مُستشفانا، قد نجحت في التعامل مع الحالات المرضية الواردة إليه ، عبر إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية حفاظاً على تلك الملاكات ، مع الحرص على احترام أعلى الاحترازات , لضمان سلامة الأُمهات وأطفالهُنَ في آن واحد .

واكد الركابي في ختام حديثه , على إن جميع الأُمهات وأطفالهُنَ ، غادروا المُستشفى وهم بحالة صحية جيدة ومُستقرَة , بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء‌

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