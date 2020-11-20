2020/11/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراجعة في وجهة نظر يابانية – عمر الحمداني ربما من الصعب علينا ان نكتشف ذلك وحدنا واننا علينا ان نستعين بالاخرين ليقولوا لنا مالانعرفه عن انفسنا , نوبوأكي نوتةهارا ياباني تعلم العربية وصال وجال في الاقطار العربية وترجم قصص عربية لليابانية كتب كتابا عن العرب سماه العرب من وجهة نظر يابانية, العنوان مستفز ومثير كيف نبدو […]

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