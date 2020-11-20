2020/11/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا صيدلية – شاكر عبد موسى الساعدي كانوا يقولون عن العراق سابقاً المثل الآتي ( بين مقهى ومقهى مقهى ) باعتبار المقاهي في عصر ما قبل الانترنيت وسيلة للهو ولعب الدومينو والطوالي ومشاهدة برامج التلفزيون الأسود والأبيض الذي لا يتوفر في أغلب البيوت المبنية من القصب والبردي والطين آنذاك .هذا الكلام يقودني للحديث عن الطب والأطباء […]

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