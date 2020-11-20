2020/11/20 | 21:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هنا صيدلية – شاكر عبد موسى الساعدي كانوا يقولون عن العراق سابقاً المثل الآتي ( بين مقهى ومقهى مقهى ) باعتبار المقاهي في عصر ما قبل الانترنيت وسيلة للهو ولعب الدومينو والطوالي ومشاهدة برامج التلفزيون الأسود والأبيض الذي لا يتوفر في أغلب البيوت المبنية من القصب والبردي والطين آنذاك .
هذا الكلام يقودني للحديث عن الطب والأطباء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا صيدلية – شاكر عبد موسى الساعدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا الكلام يقودني للحديث عن الطب والأطباء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا صيدلية – شاكر عبد موسى الساعدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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