2020/11/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلوني: أمل غيرت الكثير في حياتي كاردي بي تثير غضب الهندوسيين { لوس انجلوس – وكالات – ضجة كبيرة أثارتها النجمة العالمية كاردي بي، بعد أن كشفت عن الإعلان الترويجي لمجموعة الأحذية خاصتها بالتعاون مع إحدى الشركات الأحذية العالمية التي صدرت في 13 تشرين الثاني ، إذ ظهرت في الصورة الدعائية وهي تجسد نفسها بالآلهة […]

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