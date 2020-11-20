جورجيا تصدق على فوز بايدن بأصوات الولاية بعد إعادة الفرز

2020/11/20 | 21:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صدق سكرتير "جورجيا" على نتيجة السباق الرئاسي في الولاية، مؤكداً فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على دونالد ترامب، بعد إعادة فرز الأصوات.

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