الفيفا يحدد موعد إعلان أفضل لاعب في العالم

2020/11/20 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة عن إقامة حفل توزيع جوائز "الأفضل" افتراضياً في 17 ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً مبدئياً في سبتمبر الماضي، وتم تأجيله جراء تفشي جائحة كورونا المستجد.

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