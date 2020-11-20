الداخلية تكشف عن تهديد خطر قادم للمجتمع العراقي.. وتحذر هؤلاء

2020/11/20 | 21:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، عن تهديد وصفته بـ"الخطير" قادم للمجتمع العراقي.

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