اولى دفعات قوات التحالف تغادر العراق

2020/11/20 | 21:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفق الاتفاق مع واشنطن.

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