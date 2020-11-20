دراسة جديدة.. مرضى كورونا يكتسبون مناعة مؤقتة

2020/11/20 | 21:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت دراسة بريطانية، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من غير المرجح أن يصابوا بالمرض مرة أخرى خلال ستة أشهر على الأقل.

وقال كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان: “هذه أخبار جيدة حقا، أن نرى أننا نشهد مستويات مستدامة من الاستجابة المناعية لدى البشر حتى الآن.



هذا يمنحنا الأمل في اللقاح”.

وقالت الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: ما زلنا بحاجة إلى متابعة الأفراد المتعافين من كورونا لفترة أطول لنرى إلى متى تستمر المناعة لديهم.انتهى 25

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