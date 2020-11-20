أمطار تشهدها مناطق عديدة من البلاد وبعضها تتعرض للحالوب والسيول

2020/11/20 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى تعرض مناطق عديدة من البلاد إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة اعتبارا من هذه الليلة وفجر يوم غد السبت، فيما يتوقع حدوث سيول وهطول الحالوب (البرد) في بعض المناطق.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها بالقول: "كما تشاهدون في الصورة المرفقة هذه الليلة .الجبهة الهوائية الدافئة والباردة المرافقة للمنخفض السطحي تتقدم خلال الساعات القادمة بإذن الله وتدفع فرص الأمطار نحو مناطق البلاد أكثر كما تظهر من خلال حركة السحب في الاقمار الاصطناعية" .

وأضاف، ان "مناطقا عديدة من مدن (بغداد والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط وديالى والسليمانية واربيل ودهوك وكركوك ثم ميسان وشمال نينوى وبادية النجف وجنوب الانبار) ستتعرض هذه الليلة وفجر غد السبت الى امطار رعدية متفاوتة الشدة" .

وتابع عطية، ان "الامطار ستكون مصحوبة بالغزارة احيانا في مدن الفرات الاوسط وشمال واسط وجنوب ديالى هذه الليلة" .

وأوضح، انه "مع اندفاع جبهة المنخفض اكثر نهار السبت، متوقع ان تزداد كثافة السحب في (كافة المدن) وتزداد فرص الامطار ايضا لتشمل مدن الجنوب بشكل متفاوت ايضا ولكن متوقع ان تكون غزارة الامطار في (ديالى ودهوك وجنوب السليمانية وربما العاصمة بغداد وواسط ايضا).



الانبار ونينوى هي الاقل كمية بالامطار وربما لاتشمل بعض مناطقها" .

وتوقع المتنبئ الجوي، انه "ومع ساعات المساء والليل يندفع المنخفض شرقا وتستقر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بشكل متفاوت بين المدن ويستمر الانخفاض يومين" .

وبين بالقول: "تعود لنا الامطار من جديد يوم الاربعاء المقبل او ليل الثلاثاء مع حالة جديدة ان شاء الله وعبور منخفض جبهوي جديد يسبب امطارا متفاوتة ايضا وفيها بعض الغزارة (مدن الشمال الاكثر تأثرا بالغزارة والثلوج شمال اربيل ) يعقبه انخفاض آخر بدرجات الحرارة قبل نهاية الشهر الحالي، سنتابعه ونوافيكم بالتفاصيل".

وحذر عطية من 5 أمور هي:-

1- من نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية المثيرة للغبار في كافة مدن الوسط والجنوب الليلة وصباح غد، ولكن بعض المناطق يكون فيها النشاط اكبر حيث تصل سرعتها الى 80 كم في (مركز وغرب البصرة وبادية السماوة وذي قار وواسط وميسان وجنوب ديالى ومناطق من بغداد وصلاح الدين وبابل).

يهدأ نشاط الرياح قليلا خلال صباح السبت في المناطق اعلاه ولكنه يستمر في البصرة وميسان وواسط وجنوب ذي قار) يهدأ خلال الظهيرة .

2- من غزارة الامطار الرعدية والرياح الهابطة في المناطق المذكورة اعلاه.

3- من سيول في المناطق الحدودية لديالى وشمال واسط وطفح بعض الشوارع الداخلية بسبب غزارة الامطار.

4- هطول الحالوب (البرد) في مناطق من ديالى وبعض مناطق الفرات الاوسط، وكذلك الحذر من الرياح الهابطة من السحب احيانا.

5- انخفاض درجات الحرارة بعد انتهاء الحالة يوم الاحد.

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