مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير في السليمانية

2020/11/20 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 اشاخاص مصرعهم واصيب رابع، اليوم الجمعة، في حادث سير مروع في ناحية آغجلر التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال الدكتور شريف رحيم نائب مدير صحة جمجمال لـ PUKmedia، ان 3 اشخاص لقيوا مصرعهم واصيب رابع في حادث سير بين سيارتين الاولى نوع بيك آب والثانية نوع اوبل، على الطريق الرابط بين كوبتبة وآغجلر.

وأضاف: ان اثنين من المتوفين كانوا يستقلون سيارة الاوبل وهما رجل وزوجته ويبلغان من العمر 30 و35 عاما، بينما الثالث كان يستقل السيارة البيك آب، لافتا الى جرح شخص رابع تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia خاص‌

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