2020/11/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجمع الفقهي ينظّم وقفة إحتجاجية ضد تقاسم الأوقاف بغداد – الزمان بحضور علمائي وعشائري وجماهيري ، أقام المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء وقفة احتجاجية ضد قرار أملاك الوقف الذي وصفه المجمع الفقهي بـ (المجحف).ووصف كبير علماء المجمع الفقهي أحمد حسن الطه في كلمة، القرار الذي وافقت عليه الحكومة وأعلنته […]

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