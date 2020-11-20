2020/11/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يجري محادثات موسّعة في موسكو تتزامن مع زيارة ظريف بغداد – الزمان يزور وزير الخارجية فؤاد حسين موسكو في 25 تشرين الثاني الجاري لاجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وقال مصدر ان حسين سيزور روسيا لمدو يومين.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، (ان الوزيرين سيناقشان ، خلال […]

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