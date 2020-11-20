2020/11/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإرهاب تنهي عملية عسكرية في وادي زغيتون وتعثر على وثائق مهمّة بغداد – الزمان انهت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب، عملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون – وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس وأُكتملت صباح امس الجُمعة أستُهدفت مفرزة كاملة لبقايا تنظيم داعـش.وقال بيان عن الجهاز تقلته (الزمان) […]

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