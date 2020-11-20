2020/11/20 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر لثاني أسبوع على التوالي، بفعل آمال لقاح كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).