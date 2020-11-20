2020/11/20 | 22:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، انسحاب أول دفعة من القوات الأميركية من العراق، وفقا للاتفاق المبرم مع واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته قناة (7SKY) الفضائية إن “القوات الأميركية في العراق ليست قتالية، مضيفا: “لدينا فقط الذين يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، والدعم اللوجستي والاستشارة”.

وأضاف “اليوم بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب والعدد هو 500، الذين تم الإعلان عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا”.

ولفت الخفاجي إلى أن “انسحاب القوات الأميركية من العراق سيتم خلال فترة قصيرة جدا، وفق جدول بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وحسب توقيتات زمنية محددة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تعلن مغادرة اول دفعة من القوات الامريكية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن مغادرة اول دفعة من القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن مغادرة اول دفعة من القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).