كذبة عامل البيتزا تغلق ولاية جنوب أستراليا

2020/11/20 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أضطرت سلطات ولاية جنوب أستراليا لفرض حالة إغلاق بسبب كذب رجل مصاب بمرض كوفيد-19 بشأن صلته بمطعم للبيتزا.

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