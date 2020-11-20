محافظة عراقية تسجل 75 ودلاة لامهات مصابات

2020/11/20 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير مستشفى النسائية والتوليد في كربلاء الدكتور ابراهيم الركابي اليوم الجمعة , عن ولادة {75} طفلة وطفلة من أُمهات مُصابات بفيروس كُورونا ، مُنذ تسجيل أول إصابة بالجائحة في المُحافظة في آذار من العام الجاري .

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