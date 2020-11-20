الخزعلي للكاظمي: توقف عن هدر المال.. بهذه الطريقة تسدد الرواتب (وثائق)

2020/11/20 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه النائب فالح الخزعلي، الجمعة، سؤالا الى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تسائل فيه عن الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط للأردن بأقل من 15 دولار عن الاسعار العالمية، مطالبا الحكومة بايقاف الاعفاءات وتعظيم الايرادات المالية للدولة بدل اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال المكتب الاعلامي للخزعلي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، ان "النائب فالح الخزعلي يوجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء حول الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط للأردن بأقل من 15 دولار عن الاسعار العالمية والذي يمثل هدرا في المال العام على حساب أبناء الشعب العراقي".

وأضاف: "ويطالب الحكومة بايقاف الاعفاءات وتعظيم الايرادات المالية للدولة لتسديد رواتب الموظفين بدل اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي".

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