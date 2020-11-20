2020/11/20 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

287 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت دراسة جديدة، آثار صحية خطيرة عند تناول المشروبات الساخنة في أكواب ورقية جراء ابتلاع آلاف الجسيمات البلاستيكية غير المرئية بالعين المجردة.

واظهرت الدراسة، أن الخطر يتمثل في البطانة الداخلية للكوب التي تكون مقاومة للماء، كما أنه من الصعب إعادة تدويرها.

وكان الباحثون أجروا تجربة سكب الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقة، وهذه هي المدة الزمنية التي يتناول فيها الأشخاص مشروباتهم الساخنة.

وعندما فحص الباحثون المشروب الساخن تحت مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألفا من جسيمات الميكرو بلاستيك الدقيقة لكل كوب.

كما تم العثور على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء، ورأى الباحثون أنها من نفس الطبقة البلاستيكية الموجودة في الأكواب.

وقال الدكتور سودها جويل، المؤلف الرئيس للدراسة من المعاهد الهندية للتكنولوجيا إن الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب عادية من الشاي أو القهوة يوميا في كوب ورقي سيتناول 75000 جزيء صغير من البلاستيك غير المرئي بالعين المجردة.

وأضاف جويل: "تعمل المواد البلاستيكية الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم والكادميوم، وعند تناوله بانتظام بمرور الوقت، قد تكون الآثار الصحية خطيرة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحصل عند وضع المشروبات الساخنة في أكواب ورقية؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحصل عند وضع المشروبات الساخنة في أكواب ورقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).