يوم الفلسفة أتى من المغرب - حسن مدن

2020/11/20 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تحتفل الأوساط الثقافية والفكرية والأكاديمية في العالم في الخميس الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي صادف هذا العام يوم أمس، باليوم العالمي للفلسفة.ليس الكل يعلم أن فكرة تخصيص يوم عالمي للفلسفة أتت من بلد عربي هو المغرب، ومن إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشتغلة بالشأن الفلسفي فيه، هي «جمعية أصدقاء الفلسفة»، التي خاطبت المنظمة العالمية للثقافة والتربية والعلوم «يونيسكو» في نهاية ......





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