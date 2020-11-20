كوسرت رسول يصدر بياناً في يوم شهيد الاتحاد الوطني

2020/11/20 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة يوم شهيد الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في البيان:

في يوم شهيد الاتحاد الوطني الكوردستاني، ابعث التحية الى أرواح شهداء الاتحاد الوطني الطاهرة، اولئك الشهداء الذين عاشوا قليلا، وعاشوا بإباء من أجل كوردستان.

على مدى التاريخ، ومنذ اليوم الاول لاعلانه وتأسيسه، في الانتفاضة وفي عمليات تحرير العراق والى الحرب ضد الارهاب والدفاع عن كوردستان من هجمات ظلاميي داعش، كان ابطال الاتحاد الوطني الكوردستاني من البيشمركة في الصفوف الاولى للنضال، وقدموا التضحيات ودافعوا عن الكورد وكوردستان بحياتهم وارواحهم.

كان المناضلون الابطال في الاتحاد الوطني يواجهون حبال المشانق، ويقابلون تعذيب وآلام وحشية البعث بشعار (عش قليلا..



عش بإباء) ويقفون أمام حبل الاعدام وطريق الشهادة، وهم يضحكون، وفي الجهة المقابلة كان البيشمركة الابطال يسطرون الملاحم والبطولات، ويسجلون الانتصارات التاريخية بأرواحهم ودمائهم ويقولون للاعداء ان هذه كوردستان وهذه ارضنا.

اليوم في ذكرى يوم شهداء الاتحاد الوطني الكوردستاني، والذي نستذكره جميعا، نجدد العهد بالمضي على نهجهم المبارك من أجل الاتحاد الوطني وهو حزب الشهداء حيث لا يوجد يوم في التقويم السنوي لم يكتب تاريخه بدماء الشهداء وبملاحمهم وبطولاتهم، لهذا من واجبنا جميعا في الاتحاد الوطني الكوردستاني تقديم الخدمات الى اهالي وذوي وورثة الشهداء وتوفير المستلزمات لهم وان لا نقف مكتوفي الايدي امام متطلباتهم، يجب ان لا ننسى أن ذوي الشهداء، وبنات وابناء الشهداء، واحفاد الشهداء هم أكبر رأس مال لنا ويجب الاستفادة من امكانياتهم وايلاءهم الاهتمام.

مرة أخرى انحني اجلالا للشهداء، ان احترام دماء الشهداء ونضالهم وتضحيات اهالي المناضلين واجب على جميع أعضاء الاتحاد الوطني المخلصين، وان جميع شهداء كوردستان الذين سالت دماؤهم في سبيل ارض كوردستان وحرية شعبه، هم محط احترام.

عاشت كوردستان، عاش الاتحاد الوطني

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس السياسي الاعلى

ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة‌

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