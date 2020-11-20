ألمانيا.. التحقيق مع طبيب متهم بقتل مريضين بكورونا

2020/11/20 | 22:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق في إقدام طبيب معروف بمدينة إسن غربي البلاد، على قتل اثنين من مرضى كورونا كانت حالتهما “حرجة”.

وذكرت الشرطة أن “الطبيب البالغ 44 عاما يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير الماضي، ويشتبه في قتله رجلين 47 و50 عاما كانا في وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بكورونا”.

وأضافت: “اعتقل الطبيب الأربعاء الماضي، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وبأنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة”.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، التي نشرت الخبر، أن “الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن”.

وبموجب قرار محكمة صدر العام الماضي، يمكن للمرضى الذين تتأخر حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم في ألمانيا، لكن لم يتضح إن كان ذلك قد حدث مع الطبيب المعني بالتحقيق.

من جهتها، أعلنت إدارة المستشفى أنها “أوقفت الطبيب عن العمل، وأنه يتعاون مع الشرطة في التحقيق”.انتهى 25

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