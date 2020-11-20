بومبيو بشأن إيران: كل الخيارات على الطاولة

2020/11/20 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان بومبيو قد أدلى بتصريحه خلال حوار مع صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أثناء وجوده في إسرائيل، وذلك في معرض إجابته عن ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لانتهاج خيارات أخرى غير العقوبات، مع استمرار تخصيب إيران لليورانيوم، وخرق طهران لبنود الاتفاق النووي.

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