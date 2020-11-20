كوفيد 19: سباق مع الوقت لانتاج اللقاح وتوزيعه عبر العالم

2020/11/20 | 22:44 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أسبوع في العالم نستهل المواضيع بالسباق المحموم عبر العالم لإيجاد لقاح فعال ضد كورونا.



عدد كبير من المختبرات والدول أعلنت عن دخول الاختبارات مراحلها الاخيرة وبالأخص لقاح شركتي فايزر وبيونتيك.



ثم ننتقل إلى الأزمة في إثيوبيا والتي اندلعت في إقليم تغراي ضد الحكومة المركزية في أديس ابابا.



ثم نختم بإعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق بعد أن ظل مغلقا طيلة ثلاثين سنة أي منذ عام تسعين.



يناقش هذه المواضيع هند الضاوي، صحفية متخصصة في القضايا الإقليمية، وحميد الكفائي، باحث وكاتب صحفي، وماجد نعمة، صحفي وكاتب سياسي.

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