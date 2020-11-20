مركز الاعلام الرقمي : استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد أمن الثكنات العسكرية

2020/11/20 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

شدد مركز الاعلام الرقمي DMC، على ضرورة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك - توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.

وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان الجماعات الارهابية قد تستفيد من المقاطع التي يتم تصويرها داخل الاماكن العسكرية، في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح.

واوضح، انه من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية.

واشار البيان الى ان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.

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