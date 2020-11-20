الاعلام الرقمي : استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد أمن الثكنات العسكرية

2020/11/20 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مركزالاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، على ضروة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.

وقال المركز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اي منتسب في وزارة الدفاع يجب عدم السماح له باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية”، مبينا ان”الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، بالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح”.

واكد المركز انه “من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية”.

من الجدير بالذكر ان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.

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