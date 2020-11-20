{تيك توك} يهدد أمن الثكنات العسكرية العراقية

2020/11/20 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد مركز الاعلام الرقمي dmc على ضرورة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق {تيك توك} وتصوير مقاطع من داخل أماكنهم العسكرية.

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