12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لكورونا

2020/11/20 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن البنك الدولي عن رصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا واختبارات كشفه، وتوزيعها على 112 بلدا.

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