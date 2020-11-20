الاعلام الرقمي: استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد أمن الثكنات العسكرية

2020/11/20 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، على ضروة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.

واوضح المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح".

واكد انه "من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية".ولفت الى أن "فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية".

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