أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

2020/11/20 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب، لتسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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