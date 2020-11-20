معهد التمويل: المخاطر تتراكم على الاقتصاديات المتقدمة مع تزايد الديون

2020/11/20 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مسؤول في معهد التمويل الدولي إن المخاطر على المستثمرين وكذلك الاقتصادات المتقدمة تتراكم مع تصاعد الديون خلال جائحة فيروس كورونا.

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