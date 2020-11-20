صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 316 المسجلة اليوم

عدد الاصابات 316 موزعة كالآتي:
أبو دشير———–3
أبو غريب ———-8
الإسكان————3
الاعلام————-7
البياع ————-11
التاجي————-9
التراث ————-3
الحرية————- 16
الخطيب ———–4
الدورة————–17
الدولعي ————5
الرحمانية ———–5
السيدية ———— 4
الشرطة الرابعة ——1
الشعلة ————- 17
الطارمية————- 11
العامرية————–9
العطيفية————-3
الغزالية—————20
القادسية ————- 4
الكاظمية ————- 29
المحمودية———— 22
المنصور ————– 22
اليرموك ————– 13
اليوسفية ————– 6
جكوك —————- 5
حي الجامعة———– 7
حي الجهاد———— 13
حي الخضراء———– 2
حي العامل———— 13
حي العدل————-8
سويب ———— 4
ناحية الرشيد ———-5
سكنة جانب الرصافة —–6
محافظة صلاح الدين —-1
الشفاء: 651
الوفيات: 3
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