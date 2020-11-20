النقل تبحث الآثار السلبية للكوارث الطبيعية على قطاعي الارصاد والطيران

2020/11/20 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحثت وزارة النقل، الآثار السلبية للكوارث الطبيعية على قطاعي الأرصاد الجوية والطيران المدني.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان وزارة النقل/ الهيأة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي شاركت في الاجتماع السادس للجنة ارصاد الطيران إحدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية في الجامعة العربية، عبر منصة التواصل الالكترونية الفيديوي والذي استمر لمدة يومين .

وقال مدير عام الهيأة علي صاحب البهادلي، بحسب البيان: ان الاجتماع حضره ممثلنا هزبر اسامة مسؤول شعبة التنبؤات العددية في قسم التنبؤ الجوي وعضو لجنة ارصاد الطيران في جامعة الدول العربية، وبحث عدة محاور منها الآثار السلبية للكوارث الطبيعية على قطاعي الأرصاد الجوية ، والطيران المدني وعلى وجه الخصوص جائحة كورونا والخطوط الارشادية للمنظمة العالمية للارصاد الجوية فضلا عن المردود الايجابي لهذه المحاور.

وتابع: كما تطرق الى مواضيع مهمة تصب في مصلحة تطوير عمل ارصاد الطيران في الدول العربية وسبل التعاون فيما بينهم .

وبدوره بين ممثل العراق في الهيأة هزبر أسامة، ان المشاركة جاءت للوقوف على اهم المستجدات التي تخدم الجميع لاسيما مناقشة حزم التحصينات في منظومة الطيران فيما يخص خدمات الارصاد الجوية.

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