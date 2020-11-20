ترامب يقرر تخفيض أسعار الأدوية على الأميركيين بنسبة هائلة

2020/11/20 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قواعد جديدة لخفض تكاليف الأدوية للأميركيين. وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة إن "شركات الأدوية تقدم خصومات كبيرة بنحو 40 مليار دولار".

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